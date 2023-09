CORCORAN, Malcolm



À Gatineau, le 15 août 2023, Malcolm Corcoran nous a quittés paisiblement, après une longue maladie. Il laisse dans le deuil son épouse Lise Allard, son fils Eric (Mélanie), ses petits-enfants Alexis et Mélodie, sa belle-mère Colette Lavoie-Allard. Il laisse également ses frères Ross (Marielle) et Richard (Parichat); ses soeurs Marlene (André), Louise, Linda et Isabelle (Jean-Marc) ainsi que de nombreux parents et amis. La famille recevra vos condoléances de 13h à 17h le jeudi 14 septembre 2023, à laParents et amis se recueilleront à une date ultérieure pour honorer sa mémoire. Sa détermination, son dynamisme et sa joie de vivre seront dans nos coeurs à jamais. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison Mathieu-Froment-Savoie. La famille désire également remercier tout le personnel pour les bons soins qui lui ont été prodigués.