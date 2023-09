MORISSETTE, Caroline



À la maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, le 11 août 2023, à l'âge de 55 ans, est décédée madame Caroline Morissette, épouse de monsieur Conrad Noël. Elle était la fille de feu Paul-Émile Morissette et de feu Simonne Blais. Elle demeurait à Lévis, native de Buckland.La famille recevra les condoléances aule vendredi 8 septembre 2023 de 19h à 21h. Samedi, jour des funérailles, le salon sera ouvert à compter de 11h.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses fils : Mathieu Noël (Frédérique Leblond) et Frédéric Noël (Justine Chabot) ainsi que sa petite-fille adorée Juliette. Elle laisse également dans le deuil ses frères et ses sœurs : Hélène (René Leblond), Céline (feu Donald Leblond, Louis Blouin), feu Denis, Lucille (Julien Brochu), Roger (Guylaine Aubin), Donald (Laurette Carrier), Normand (Marie-France Therrien), Linda (Daniel Talbot), André, feu Sylvain et Julie (Jean-François Dion); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Noël : feu Claude (Jeannette Nicole), feu Jean-Guy (Thérèse Prévost), Gaston (feu Cécile Chabot), feu Germain (feu Pauline Langlois), Yvon (Jeanne-Mance Nolet), Pauline (André Morissette), Marie-Paule (feu Gilles Verner), Gilles (feu Thérèse Lacroix), Ghislain (Ginette Roy) et Jocelyne (Yves Ferland) ainsi que de nombreux neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Un profond et sincère merci, pour les bons soins, au personnel de la maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison de soins palliatifs du Littoral ou à la société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funérailles a été confiée à la