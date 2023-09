BEAUMONT, Aldée



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 29 août 2023, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Aldée Beaumont. Il était l'époux de feu dame Jeannine Pouliot, fils de feu dame Marie-Ange Voyer et de feu monsieur Alexandre Beaumont. Autrefois de Saint-Raymond, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule jeudi 14 septembre 2023 de 19h à 22h et le vendredi 15 septembre 2023 de 8h à 10h.et de là, au cimetière de Stoneham pour l'inhumation du cercueil. Il laisse dans le deuil ses trois enfants dont il était tant fier : Brigitte (Eric Christman), Luc (Diane Lavoie) et Isabelle (Nicolas Nadeau); ses cinq petits-enfants : Alex, Sarah (Joseph Poirier), Roseanne (Paul Leblanc), Gabrielle (Philippe Chénard) et Jérémie; les enfants de Diane Lavoie : Jean-François et Mélissa Lavoie-Hamel; ses arrière-petits-enfants : Liam, Louanne, Léo, Stella et Oly; ses frères et soeurs : feu Victorien (feu Thérèse Genest), feu Victorine (Jean-Marie Plamondon), Madeleine (feu Maxime Vézina), feu Gérard, Cécilien (feu Jocelyne Grenier), Thérèse (Gilles Thibodeau), Jean-Pierre (Diane Thibeault), Lionel, Benoît (Claudette Bédard) et Alexandre (Dominique Moisan); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Pouliot : Maryse (Roland Blouin), Rose-Aimée (feu Florent Thoms), Fernand (Réjeanne Bilodeau), Pauline (Laurent Couture), Fernande (Laurier Bilodeau), Jacqueline (feu Jean-Yves Cloutier), Louisette, Lise, Thérèse, Monique (Gérard Rodrigue), Diane (Adrien Croteau), Pierre, André, France et Francine; ainsi que plusieurs filleuls, filleules, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD St-Augustin, de même que celui des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour tous les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Québec, au 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél.: 418-682-6387, site Web : www.coeuretavc.ca