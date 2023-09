RAINVILLE PARENT, Madeleine



Au Centre d'hébergement Alphonse Bonenfant, le 16 août 2023, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Madeleine Rainville, épouse de Jean-Marie Parent et fille de feu Roland Rainville et feu Hélène Beauséjour. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Serge (Linda Dubé), Gilles (Isabelle Giroux), Christian (Nadine Normand), Nathalie (Dominique Parent), Mario; ses petits-enfants : Annik, Olivier, Nicolas, Samuel, Marie, Émilie et tous ses arrière- petits-enfants; sa soeur Alberte (feu Robert Boutet); Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs décédés : Pierrette (feu Léandre Parent); Marcel, Jean-Claude (feu Jeannine Pageau), Louise (Jean Poulin), Annette, Gérard ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs de la famille Parent, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Les membres de la famille recevront les condoléances àdès 9h30.. Un remerciement spécial au personnel de la résidence Alphonse Bonenfant pour les bons soins prodigués.