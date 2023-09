PARÉ, Gilles



À Québec, le mercredi 30 août 2023, à l'âge de 88 ans et neuf mois, entouré de l'amour des siens, est décédé monsieur Gilles Paré, époux de madame Jeanne Couture et fils de feu M. Adrien Paré et feu Mme Gilberte Naud. La famille recevra les condoléancesOutre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : François (Carole Robitaille), Bernard (Matt Phippen) et Benoît (Isabelle Piché); ses petits-enfants : Florence (Alexandre Lévesque-Tremblay, Rosalie (Axel Voitier), Léane, Evelyn et Charles; ses arrière-petits-enfants : Louis et Nathan (Florence); ses frères et soeurs : Rolande (feu Charles Beaudet), feu Claude (Ghislaine Sanfaçon), André (Louise Hudon), Jean-Marc (Ginette Lepage), Louise (Jacques Lemieux), Marcel (Micheline Pelletier) et Geneviève (Claude Pilote). Il laisse également dans le deuil les membres de la famille Couture ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La fondation de votre choix.