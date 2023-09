LEMAY, Jocelyn



C'est avec un profond chagrin que nous vous annonçons le décès de monsieur Jocelyn Lemay, époux de madame Marie Vallières, survenu le 1er septembre 2023, à l'âge de 75 ans, à la Maison de soins palliatifs du Littoral. Il demeurait à Saint-Henri-de-Lévis. Il était le fils de feu Thérèse Roberge, épouse en premières noces de feu Eddy Lemay et en secondes noces de feu Robert Labrie. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Mireille (Steeve Ouellet) et Stéphane (Isabelle Turgeon); ses petits-enfants : Florence, Benoît, Hubert, Alicia et Xavier; ses frères et soeurs : Michel Lemay, Joanne Labrie (Steven Berrigan), Camile Labrie et Brigitte Labrie (Carl Pelletier); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Vallières; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral ou à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, dédié au Centre régional intégré de cancérologie (CRIC). La famille vous accueillera aule vendredi 8 septembre de 14h à 17h et de 18h30 à 21h30.où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 9h30.