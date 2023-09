BÉLANGER, Thérèse Lafontaine



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 août 2023, à l'aube de ses 100 ans, est décédée madame Thérèse Lafontaine, épouse de feu monsieur Gaston Bélanger, fille de feu Alice Rémillard et de feu Antonio Lafontaine. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses fils : Benoit (Micheline Dostie) et Jean; ses petits-enfants : feu Steve (Chantal Lamy), Richard (Suzie Denoncourt), Frédérick (Sophie Therrien), Nathalie (Denis Lacombe); ses arrière-petits-enfants : Éliane (Élodie), Laurence, Justine (Dominic), Léo, Éliot, Jacob, Samuel (Miranda) et Justin (Alexandra) et une arrière-arrière-petite-fille à naître; son beau-frère Maurice Bélanger, ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances aule samedi 16 septembre 2023, de 13h à 15h30. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame de Belmont. La famille tient à remercier l'équipe du département de neurologie de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur humanisme.