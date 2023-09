70 % des Canadiens ont peur d’être atteint d’arthrite

Sept Canadiens sur dix craignent de souffrir d’arthrite, une maladie chronique incurable qui peut causer de la douleur, de la dégénérescence, de l’inflammation ou de l’enflure dans les articulations, et qui peut nuire à la qualité de vie.

C’est ce qu’a révélé une enquête sur la sensibilisation à l’arthrite menée en ligne par la Société de l’arthrite du Canada.

Ainsi, 73 % ont indiqué connaître ou aimer une personne atteinte d’arthrite et 40 % considèrent l’arthrite comme un effet normal du vieillissement.

«Les réponses nous indiquent que les personnes ont des inquiétudes par rapport à l’arthrite, mais qu’elles ne connaissent pas bien les faits sur la maladie», a expliqué Heather Holmes, Vice-présidente, Québec et Est du Canada, de la Société de l’arthrite du Canada.

En réalité, l’arthrite n’est pas une maladie de personnes âgées et plus de 50 % des Canadiens atteints d’arthrite ont moins de 65 ans, a expliqué la Société de l’arthrite du Canada.

«Il existe plus de 100 formes d’arthrite et de maladies connexes, a ajouté Mme Holmes. Si elle n’est pas traitée de manière efficace, l’arthrite peut accroître le risque d’être atteint d’autres maladies graves, notamment l’obésité, le diabète, les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, les troubles de santé mentale et des incapacités progressives.»

L’arthrite est une maladie chronique qui touche plus de personnes que le diabète, les maladies cardiaques, le cancer et les accidents vasculaires cérébraux réunis, toujours selon la Société de l’arthrite du Canada.

Au Canada, plus de six millions de personnes en sont atteintes, soit un Canadien sur cinq.

L’enquête a été réalisée auprès de 1510 Canadiens membres du Forum Angus Reid, du 4 au 8 août.