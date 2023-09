MERCIER, Clémence Bélanger



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er septembre 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Clémence Bélanger, épouse de feu monsieur Robert Mercier, fille de feu Joseph Bélanger et de feu Clarana Fillion. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses fils : feu Réjean, Bertrand (Réjeanne Comeau), Dominique (Céline Côté), Jean-Claude et Gilbert (Chantal Paradis); ses petits-enfants : Tony (Geneviève Chassé), Nicolas (Esther Blais), Caroline (Normand Lavoie), Kevin, Karine (Dominic Royer) et Nathan; ses arrière-petits-enfants : Étienne, Philippe M., Léa, Olivier, Émile, Laurent, Philippe L. et Gabriel. Elle était la soeur de feu Albert (feu Marie-Jeanne Garant), feu Alfreda (feu Alphondor Larochelle), feu Elzéar (feu Yvette Lacasse), feu Aimé (feu Monique Mercier), feu Ernest (feu Gertrude Ruel), feu Rita (feu Adrien Leclerc), Jean-Paul (feu Gaétane Demers), Gérard (feu Eloïse Blanchet), feu Marguerite (feu Robert Nadeau), Lucille (feu Cyrille Laverdière), feu René (feu Réjeanne Godbout), Roland (Madeleine Arsenault), Dina (O'Neil Brochu) et de Marthe (feu Camille Sweeney). Pour la famille Mercier, elle était la belle-soeur de feu Charles-Eugène (feu Annette Labbé), feu Napoléon (feu Jeanne-D'Arc Patry), feu Maurice (feu Thérèse Beaupré), feu Jeanne-D'Arc (feu Robert Girard), feu Gabrielle (feu Paul-Émile Blouin), Catherine (feu René Gosselin et feu Benoît Gonthier), feu Paul-Émile (feu Yvette Laliberté), Edmond (feu Thérèse Fillion et Rolande Dumas), feu Mariette, feu Monique (feu Aimé Bélanger), René (Éva Bussières) et de Hélène (feu Eugène Côté). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CLSC, en particulier Julie Fortin, Brigitte Gendreau et Isabelle Therrien, pour tous les bons soins. Un merci également au personnel du 5ème étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis et tout particulièrement au docteur Vincent Bilodeau pour son accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera auà compter de 12h.. Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site web au www.groupegarneau.com le samedi 9 septembre 15h, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".