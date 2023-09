MILLS FALARDEAU, Germaine



À l'Hôpital Général de Québec, paisiblement et entourée d'amour, le 30 août 2023, à l'âge de 104 ans et 2 mois, est décédée dame Germaine Falardeau, épouse de feu monsieur Gérald Mills. Elle était la fille de feu Odina Poirier et de feu Joseph Falardeau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lale jeudi 14 septembre 2023 de 19h à 21h et9h à 10h.Elle laisse dans le deuil, sa fille Nancy (Alain Pettigrew); ses petits-enfants : Émilie (Alain Piché) et Mathieu; ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs; ses nièces et son neveu de Québec : Madeleine, Micheline et Jean-Pierre; ainsi que tous autres neveux et nièces des familles Falardeau et Mills qu'elle aimait de tout son cœur. La famille tient à remercier le personnel du 300 et de l'Hôpital Général de Québec pour les bons soins prodigués, leur patience et leur dévouement.