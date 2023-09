TRACHY, Doris Turgeon



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère, Mme Doris Turgeon, survenu à l'Hôpital Jeffery Hale, le 25 août 2023, à l'âge de 80 ans. Elle était l'épouse de feu M. Arsène Trachy et demeurait à Sainte-Marguerite. La famille vous accueillera à la :pour recevoir les condoléancesde 9 h à 10 h 45.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Barbara (Michel Rancourt), Catherine, Jason et Sharon (Jérémi Marcoux) et son petit-fils qu'elle adorait : Edward. Elle est allée rejoindre son frère et ses soeurs : Hermance (Jean Guay), Ida (Alphée Poulin) et Clermont. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs : feu Marc-André (Lily Perreault), feu Évangeline (feu Maurice Bergeron), Mariette (Grégoire Bilodeau), Carmen (feu Jean-Marie Pelletier), Jean-Denis (Jacqueline Aubin), Gilles (Géraldine Trachy), feu Claudette (feu Raymond Deblois), Nicole (feu Jacques Carbonneau), Michel (Cécile Roy), Marguerite (Jean-Yves Fecteau), Yves (feu Line Richard), Guylaine Deblois (Lucien Bilodeau) et Eddy Deblois (Manon Gauthier), plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Un merci sincère au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale pour leur support et leurs bons soins prodigués. Dons suggérés : Fondation Élan (la fondation Élan amasse des fonds pour soutenir les enfants, les adultes et les ainés ayant une déficience physique), 2975, chemin St-Louis, bureau B-110, Québec, Qc, G1W 1P9, 418-529-9141 poste 4366, https://www.jedonneenligne.org/fondationelan/DIM/