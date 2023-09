GIRARD, Henri-Louis



À son domicile, le 19 juillet 2023, à l'âge de 82 ans et 11 mois, nous a quittés Monsieur Henri-Louis Girard. Il était l'époux de Dame Rita Jean et il demeurait à Baie-Saint-Paul.et l'inhumation se fera à une date ultérieure. Les membres de la famille accueilleront parents et amis(es) au funérarium de lasamedi jour de la célébration à compter de 13 heures. Monsieur Henri-Louis Girard laisse dans le deuil son épouse : Rita Jean; sa fille : Nathalie; sa petite-fille : Maude Girard-Bouchard (Danny Caron St-Pierre) ; ses frères : Daniel (Suzanne Fortin), François (Monique St-Pierre), Marius; son filleul et sa filleul : Daniel Jean (Chantal Roussel), Marie-Pier Girard ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Il est allé rejoindre ses parents : Paul-Henri Girard et Marie-Louise Gariépy; ses frères : Marc (Alice Bouchard), André. Un merci spécial est adressé à son médecin de famille Dre Catherine Boucher-Bélanger et à sa cardiologue Dre Amélie Michaud pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul pour le Fonds soins palliatifs, des formulaires seront disponibles au funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la