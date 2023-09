COUTURE, Clément



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), le 2 septembre 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Clément Couture, époux de dame Denise Gingras, fils de feu Irène Nolin et de feu Paul-Émile Couture. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône "Cérémonie" située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Denise; ses enfants : Marylène (Gordon Mancini) et Valérie (Normand Huot); les enfants de son épouse : Hélène Caron et Pascal Caron (Caroline Nadeau); ses petits-enfants : Jessica, Francesca, Jason, Félix-Olivier, Nathan et Cédrik; ses frères et soeurs : Marcel, Hélène (Gilles Fiset), Jacques (Céline Légaré), Jean-Paul (Louise Laverdière), Thérèse (Claude Dumas), Lumina (Michel Tourigny), Emile, Marie-Irène (Pierre Laprade) et Lucien (Lyne Michaud); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gingras : Claude (feu Annette Chagnat), Diane (Mario Desrochers), Suzanne (Laurier Lizotte), Andrée (Jean Pelletier), Jean-Guy (Caroline Joll) et Martin; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses autres frères et soeurs qui l'ont précédé : Louis-Philippe, Céline, Pauline et Joseph. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (l'I.U.C.P.Q.), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, téléphone: 418-656-4999, www.fondation-iucpq.org