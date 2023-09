CARMICHAEL SIMARD, Huguette



C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès, survenu le 18 juillet 2023, de madame Huguette Carmichael Simard, à l'âge de 89 ans. Elle était l'épouse de monsieur André Simard, et la fille de feu madame Juliette Alain et de feu monsieur Henri Carmichael. Elle demeurait à Sainte-Foy.Outre son époux André, elle laisse dans le deuil ses fils François et Louis (Ninon Valade); ses petits-enfants Henri et Violette; ses frères et sœurs : Paula (Grégoire Demers), Hughes (Danielle Roy), Line (feu Guy Lapierre) et Danielle Carmichael; ses belles-soeurs Louise Simard, Hélène Simard et Micheline Watier (feu Pierre Simard), et son beau-frère Jean Simard (Anne-Marie Poulin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, et ami(e)s chèr(e)s. Ses soeurs Yolande (feu Joe Vodhanel) et Lorraine (feu Paul Marmen), et ses frères Pierre (feu Thérèse Mathieu) et Serge (feu Diane Dubé) (Hectorine Laflamme) l'ont prédécédée. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. La famille souhaite remercier le personnel soignant de l'unité de soins palliatifs de l'hôpital St-François d'Assise, pour l'empathie et les soins attentionnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.