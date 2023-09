OUELLET, Estelle



À son domicile, le 18 août 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Estelle Ouellet, fille de feu madame Marie-Anne Lavoie et de feu monsieur Isidore Ouellet. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Gaston (Nicole), Sœur Dorothée, Nicole (Alcide), Simon (Laure) et Henri (Denise); sa belle-sœur Micheline (feu Léopold), ainsi que plusieurs neveux, nièces et de nombreux ami(e)s, sans oublier sa grande amie Denise Bilodeau et sa nièce Marlène Ouellet pour leur précieuse aide. Elle est allée rejoindre ceux et celles qu'elle aimait dont ses frères et sœurs : Florence, Thérèse, Léopold (Micheline) et Vincent (feu Lisette), ses parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auL'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Louis de Courville. Estelle souhaitait offrir un remerciement spécial à madame Marie-Ève Leclerc et madame Nathalie Courcy pour leur soutien ainsi qu'à tout le personnel de la résidence Ste-Geneviève. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Mission Corail-Haiti, un organisme qui tenait énormément à cœur à Estelle. Site Web : https://missioncorail-haiti.com/