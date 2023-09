HAWEY, Michel



À Québec, le 11 juillet 2023 à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Michel Hawey, époux de dame Jeannette Gagnon et fils de feu dame Alberta Charland et de feu monsieur Jean-Maurice Hawey. Outre son épouse Dame Jeannette Gagnon, il laisse dans le deuil son fils Stéphane (Sarah Picard), ses soeurs et ses frères : feu Pauline (feu Raymond Matte), feu Jacqueline, feu Jean-Pierre (feu Denise Lemire), feu Jocelyn (Monique Bédard) et feu Julien; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gagnon : feu Maurice, feu Pierrette, feu Thérèse, feu Léopold (feu Gertrude Cantin), Colette (feu Gaston Gagné), André, Yolande (feu René Grenier), feu Roger (feu Colette Robitaille) et Gabriel (Denise Simard) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances àde 12h30 à 14h30.Il vous sera possible de la visionner en direct ou en reprise viahttps://funeraweb.tv/fr/diffusions/77222. Ses cendres seront déposées au cimetière Saint-Charles après la cérémonie. La famille remercie tout le personnel de la Résidence Cardinal Vachon pour l'attention et les bons soins prodigués à monsieur Hawey. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, Site : www.societederecherchesurlecancer.ca, Tél. 1-866-343-2262.