LABRECQUE, Lisa



Au CHSLD de Saint-Raphaël, le 27 août 2023, à l'âge de 60 ans est décédée madame Lisa Labrecque, fille de feu Josaphat Labrecque et de feu Yvonne Bolduc. Elle demeurait à Saint-Gervais, Bellechasse.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 13h00. Les cendres seront déposées par la suite au cimetière paroissial. Elle était la soeur de : feu Ghyslaine, feu Robert (Carole Paré), Ginette (Réjean Asselin), Lorraine (Yvon Dobson), Suzanne (Marc Bisson) et Alain (Denise Godbout). Elle laisse dans le deuil ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi qu'au personnel du CHSLD de Saint-Raphaël pour les bons soins prodigués à notre soeur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 5151, boul. de l'Assomption, Montréal (Québec) H1T 4A9. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la