GAZÉ, Hélène



À l'Hôpital de Montmagny, le 20 août 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Hélène Gazé, fille de feu monsieur Maurice Gazé et de feu dame Adrienne Théberge. Elle demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s àà compter de 10 h.suivra l'inhumation des cendres au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil ; ses frères et ses sœurs : feu Cécile (feu Léo Beaudoin), feu Rita (Gilles Gagné), Jacqueline, feu Aline, feu André (Marie-Ange Roy), Fernande (feu Alphonse Rousseau), Thérèse, feu Jean-Pierre (Angélina Lebel), feu Monique, feu Françoise, Paul (Céline Gaudreau), Lucie (Jean-Guy Sirois). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, ses cousins et cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier sa nièce Vickie Gagné pour l'aide apportée ainsi que tous ceux qui ont pris soins d'Hélène dans ses derniers moments et le personnel du service des soins à domicile du C.L.S.C. de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny : https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/ ou à la Maison d'Hélène: www.lamaisondhelene.orgLa direction des funérailles a été confiée à la