DUCHESNE, Louis



Le 30 août 2023, Louis Duchesne est décédé à l'âge de 76 ans.et de là au cimetière Mount-Hermon, au 1801, chemin Saint-Louis, Québec (Québec) G1S 1H6, pour l'inhumation du cercueil au lot familial. La famille sera présente à l'église à compter de midi pour y recevoir vos condoléances. Il laisse dans le deuil ses sœurs : Madeleine (Guy Beauchamp) et Marie (Jean Bernier); son frère Luc (Linda Garcia); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents, confrères et de nombreux amis. La famille tient à remercier tout le personnel de La Maison Legault pour les excellents soins prodigués, leur humanité et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, au 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Québec) G1S 3G3, téléphone: 418-527-4294, site Web : www.societealzheimerdequebec.com