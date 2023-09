AUGER, Clément



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 31 août 2023, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Clément Auger, époux de feu dame Monique Thériault. Il était le fils de feu dame Jeanne Dubois et de feu monsieur Jules Auger. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com Il laisse dans le deuil ses enfants : Élaine (Denis Marotte), Denis (Denise Berthiaume), Nicole (Claude Goulet), Michel (Sophie Lyonnais) et Marc (Isabelle Journault); ses petits-enfants : Julie, Éric (Audrey Rhéaume), Catherine (Pierre-Luc Tremblay), Vicky (Sasha Smajic), Yohan, Étienne (Sabine St-Jean) et François (Maryka Masson); ses arrière-petits-enfants ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Louisette (feu Armand Aubé), feu Jacques (feu Rita Duquet), feu Ghislaine (feu Alain Fortier), feu Yvon (Gisèle Garceau), feu Benoît (Doris Cantin) et feu Huguette. Il était le beau-frère de feu Régis (feu Imelda Rioux), Marielle (feu Claude St-Hilaire), feu Gustave (feu Andrée Labelle), André (feu Ghislaine Bérubé), feu Paul (Thérèse Caron) et feu Pierre (Hélène Hinse). La famille désire remercier le personnel de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (CRCEO), 405-1825, boulevard Henri-Bourassa, Québec (Qc), G1J 0H4, Tél. : (418) 525-4444, https://www.chudequebec.ca/