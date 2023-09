LORANGER, Jacques



À son domicile, entouré de l'amour des siens, le 7 août 2023, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Jacques Loranger, époux de dame Marie-Paule Naud, fils de feu monsieur Jean Loranger et de feu dame Marie Marcotte. Il était natif et demeurait à Saint-Gilbert. La famille recevra les condoléances au salon de lale vendredi 8 septembre prochain de 18 h à 21 h, ainsi queà compter de 9 h.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Outre son épouse, monsieur Loranger laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Diane Chevalier), Élaine (Fernand Langlois) et Alain; ses petits-enfants : Charles-Antony Germain (Alex Bertrand), Audrey-Ann Germain, feu Jessie Loranger, Alexis Loranger, Joël Thibeault (Audrey Lachance), Ian Thibeault, David Thibeault, Gabriel Thibeault, Noémie Loranger (Xavier Bouchard) et Jacob Loranger; ses frères et sœurs : feu Gaston, feu Anita (feu René Champoux), feu Jacqueline, Diane (Thomas Schultze), feu Nicolas et Michel (Dominique Bellemare); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Naud : feu Jean-Paul (feu Antonia Naud), feu René (feu Léa Rivard), feu Jean-Noël (feu Jeannine Arcand), André (feu Madeleine Carreau), feu Robert (feu Pierrette Therrien), feu Claire (feu Gérard Naud), feu Jacques (Lise Tessier), feu Jeannine (Louis Perreault), feu Léonce (Lucia Godin); feu Louise (feu Fernand Richer), Rachel et Yvon (Claire Grandbois); son filleul Jean-François Champoux (Julie Longpré), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier l'équipe de cardiologie de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), l'équipe du Centre intégré de cancérologie (CIC) de Québec et, tout particulièrement, l'équipe de soins palliatifs à domicile dans Portneuf, soit Dre Lauréanne Goulet-Plamondon, Sophie Desgagnés, inf., et François Blouin, TS. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au " Fonds soins palliatifs à domicile " de la Fondation Santé Portneuf : www.jedonneenligne.org/fsportneuf/FSPD / 700, rue St-Cyrille, St-Raymond (Québec) G3L 1W1, à la Fondation de l'IUCPQ : www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq/IM / 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, 2e étage, bureau Y-2315, Québec (Québec) G1V 0B8.