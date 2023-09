AUGER, Jacques Ph. D



À Québec, à l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 3 septembre 2023, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Jacques Auger, Docteur en économie des ressources naturelles, époux de dame Geneviève Martel. Il était le fils de feu dame Gabrielle Hébert et de feu monsieur Paul-Émile Auger.Outre son épouse Geneviève, il laisse dans le deuil ses enfants : Denis (Tammy Davis), François (Andrée Marchildon) et Joanne, ses petits-enfants : Marie-Eve (Frédéric Leclerc), Carrie-Ann (Jonathan Cantin) et Emily, ses arrière-petits-enfants : Lennox et Lauralie, ses soeurs : feu Louise (Guy Carmichael) et Michèle (Claude Marcadier), sa belle-soeur Denise Martel (Serge Bilodeau) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Selon ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie et de rencontre pour les condoléances.. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs du CLSC de Sainte-Foy et de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin 124-801, Grande-Allée Ouest, Québec (QC), G1S 1C1, tél.: 418-687-6084. www.michel-sarrazin.ca/faire-un-don