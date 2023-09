Edwin Fiset





C'est avec tristesse que nous vous annonçonsle décès de monsieur Edwin Fiset,fondateur du Centre du pneu Edwin Fiset.À l'IUCPQ, (hôpital Laval), Québec, le 18 juin 2023, à l'âge de 75 ans et 9 mois, est décédé, entouré de l'amour des siens, monsieur Edwin Fiset, époux de madame Denise Laganière, fils de feu monsieur Gilles Fiset et de feu madame Aurore Rhéaume. Il demeurait à Donnacona.Monsieur Fiset laisse dans le deuil outre son épouse, son fils Patrick (Alexandra B. Landry); sa soeur Micheline (Sylvain Bérubé); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Laganière : Pauline (André Bédard), Justin (Johanne Lépine), Yvon, Nicole (Jean-Luc Saucier), Lise (Dominique Moreau), Marielle (Raymond Tessier) ainsi que ses tantes, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s.et de là, au columbarium Roger Benoit & Fils Ltée,sous la direction duCeux qui le désirent peuvent faire un don à laFONDATION SANTÉ PORTNEUF,700, rue Saint-Cyrille,Saint-Raymond, G3L 1W1www.santeportneuf.ca