DUBÉ, Thérèse



C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de Thérèse, notre sœur aînée, survenu le 5 août 2023, à Québec. Elle était la fille de feu Lydia Lafontaine et de feu Léo Dubé. Musicienne émérite, elle a fait carrière dans l'enseignement de la musique à la Commission Scolaire de Montréal.Elle laisse dans le deuil ses sœurs et ses frères : Mariette, Réal (Hélène Galipeau), Jacques (Micheline Massicotte) et Jocelyne ainsi que de nombreux neveux et nièces. Elle était aussi la sœur de feu Raymond (Lucille Boudreault), feu André, feu Lilianne (feu Iwan Czachar), feu Yvon et feu Michel (Nicole Plamondon). L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement dans le lot familial, au cimetière Saint-Joseph d'Alma. Nous tenons à remercier le personnel de la Résidence Saint-Patrick, pour la qualité des services et des soins prodigués à notre sœur. La famille tient également à témoigner sa reconnaissance aux intervenants des secteurs K2 et L2 de l'IUSM de Québec, qui lui ont assuré une fin de vie exceptionnelle. Un merci tout spécial à Dre Evelyn Keller, pour son professionnalisme et sa présence réconfortante auprès de Thérèse au fil des années.