GARON, Agathe



À l'Hôpital Général de Québec, le 4 mai 2023, des suites de deux longues et pénibles maladies, est décédée à l'âge de 85 ans, madame Agathe Garon, épouse de monsieur Renaud Santerre, de Sainte-Foy, et fille de feu Léon-Thomas Garon et de feu Marie-Blanche Dumulon, de Rouyn-Noranda.Retraitée de l'Université Laval en 1995, comme en 2001, son mari, professeur, elle y a exercé la profession de bibliothécaire pendant 37 ans. La Belle Agathe s'est envolée sur les ailes du vent laissant derrière elle son mari Renaud, son fils unique Rémy Garon-Santerre (Maryse Larouche), ses deux petits enfants : Evelyne et Matéo Santerre; ses 6 sœurs : feu Chantale Bourassa et ses enfants, feu Monique Depeyre (feu Maurice) et les enfants Depeyre; sa soeur Luce Bourassa (Charles Bourassa) et leurs enfants, sa soeur Gaby Giroux (Alex) et leurs enfants, sa soeur Rachel (Jean-Marc Duchesne) ainsi que leur enfants et petits-enfants. Du côté de son mari, elle laisse dans le deuil feu Paul-Émile Santerre (Jeanne Lévesque), récemment décédé et leurs enfants : Réginald (Aurella Dallaire) et leurs enfants, Bertrand (Paquerette Bergeron) et leurs enfants, Marie-Paule (feu Yvon Guérette), feu Gaëtan, Lucine Blais (Claude Blais), Régine (M. Tardieu) et leurs enfants ainsi que feu Serge Santerre.En deux temps et deux lieux différents, la famille recevra les condoléances, en présence des cendres, d'abord auLe même jour, en soirée de 18h à 21h, un récital-hommage sera rendu à Agathe en l'église Saint-Dominique, 175, Grande-Allée Ouest, Québec où sont conviés tous les amateurs de musique sacrée. C'est là que chaque dimanche, avec ses camarades de chorale, Agathe a pu faire entendre sa belle voix vers les cieux. La mise en niche de l'urne d'Agathe au Cimetière Notre-Dame-de-Belmont se fera ultérieurement pour la famille restreinte et son compagnon de vie.