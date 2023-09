BÉLANGER, Guy



À son domicile, le 29 août 2023, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Guy Bélanger, fils de feu Henri Bélanger et de feu Georgette Larose. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairele vendredi 8 septembre 2023 de 19h à 21h. Samedi jour des funérailles, la famille recevra les condoléances à l'église 30 minutes avant la cérémonie.et de là, au cimetière Belmont. Il laisse dans le deuil ses frères et sa soeur : Marc-André (Nicole Dionne), Denis ptre, Danielle (Mario Bélanger) ; ses neveux et nièces : Caroline Bélanger (Gilles Maltais), Richard Bélanger (Marilyne Couture), Audrey Bélanger (Scott Mountain), Olivier et Alex Bélanger (Francis Valiquette), ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du département d'hémodialyse de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Édifice Synase, 1825 boul. Henri-Bourassa, bur. 405, Québec (QC) G1J 0H4 Par téléphone au 418-525-4385 / www.fondationduchudequebec.org