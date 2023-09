AUDET, Donald



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 juillet 2023, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Donald Audet, époux de madame Colette Hains, fils de feu madame Alfreda Roy et de feu monsieur Théodore Audet. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre son épouse; ses enfants: David (Lorraine Bolduc) et Marie-France (Raymond Anglehart); ses petits-enfants : Jessy (Alex Blais), Joël (Anaïs Anctil) et ses arrière-petits-enfants: Brandon et Abigael; ses frères et soeurs : feu Louis-Philippe, feu Camille (feu René Vachon), feu Germain (feu Jacqueline Fournier), feu Élie, feu Gertrude (feu Avila Turcotte), feu Réginald, feu Françoise (feu Lucien Fournier), feu Gabrielle (Bernard Drouin), feu Gilles (Pierrette Cloutier), feu Fernand, feu Patricia (feu Gaston Boutin); ses beaux-frères et belles-sœurs : Jeannot (Lynda Nadeau), Doris (Roger Forgues), Marcel (Denise Cliche), Richard (Véronique Turcotte), Michel (Lucille Forgues) et Pierre (Sylvie Leblond), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h 30 à 11 h 15.Les cendres seront déposées ultérieurement au Mausolée Mont-Marie. Sincères remerciements à l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis et au docteur Lanthier. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, téléphone : 1-888-768-6669, site web : www.poumonquebec.ca ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.