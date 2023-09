MORENCY, Denys



Nous avons le regret de vous informer le décès de Monsieur Denys Morency à l'âge de 89 ans et 4 mois, le 20 août 2023 au Jeffery Hale - Saint Brigid's. Il était l'époux de dame Jacqueline Lapointe. Il demeurait à Québec (Sainte-Foy) et il était originaire de la paroisse des Sts-Martyrs Canadiens. Il était le fils de feu Lucien Morency et feu Nancy Dufresne. Il était retraité des Services Financier Household (HSBC).Outre son épouse, Jacqueline depuis plus de 67 années de mariage, il laisse dans le deuil ses enfants : Jean (Lorraine Hamel), Marc-André (Odette Dallaire), François (Odilia Notaro) et Caroline; ses 7 petits-enfants : Louis-Philippe, Andréanne (Steven Leblanc), Claudia (Nicolas Déry), Rachelle (William Drouin), Jean-François, Marie-Pier et Josiane (Alex Choinière); ses arrière-petits-enfants : Ariel, Alice et William; ses frères : Pierre (feu Micheline Proulx), Richard (Carole Brodeur) et Louise (feu Guy Marcoux); la famille Lapointe : feu Marguerite (feu Patrick Lemay), feu Jeannine (feu Georges Gingras), feu Mariette (Gabriel Beaudoin), feu Carmelle (feu Roger Boisvert), Françoise (feu Yvon Leblanc), Lorraine (Robert Talbot), feu Claude (Jocelyne Gauthier), Nicole (feu André Godbout) et plusieurs neveux et nièces et amis.Des remerciements particuliers à tout le personnel du Jeffery Hale - Saint Brigid's, soins palliatifs, qui ont pris soin de lui d'une façon exceptionnelle. Remplacer l'envoi de fleurs par un don serait très apprécié. La Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's, 2000-1270, chemin Sainte-Foy, Québec, QC, G1S 2M4, https://amisdujhsb.ca/donner/