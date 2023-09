BRETON, Céline



Céline, fille tendrement aimée de feu Madeleine Duchesneau et de feu Henri Breton et bien sûr d'Alain Buteau, son conjoint de toujours, nous a quittés le 23 août 2023. Elle laisse dans un grand deuil son fils Jean Benoit Breton, sa soeur Marie France (Raynald) et son frère Denis (Isabelle). Elle a vu se terminer la vie de ses aîné(e)s feu Diane (feu Gilles Turgeon), feu Rita (feu Gilles Champoux) et feu Serge (feu Denis Bourque). Céline laisse dans les coeurs de ses neveux et nièces Geneviève Turgeon, Christian Breton, Caroline Poirier sa filleule, Jean Daniel et Valérie Breton Champoux, une immense tendresse. Elle laisse aussi la famille Buteau, Raynald (feu Lise Audet), Marielle (Ghislain Grondin), René (Johanne Marcoux) ainsi que de nombreux neveux et nièces, et inévitablement ses amies qui lui ont prêté réconfort dans sa maladie. Céline souhaitait que son départ soit souligné en toute simplicité.pour qui elle a toujours eu de l'affection. Merci de l'intérêt et de la sympathie témoignés aux deux familles. Nous tenons à remercier également toute l'équipe du 4ème étage des soins palliatifs à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis https://fhdl.ca/faire-un-don/. Elle a été confiée au