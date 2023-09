GAMACHE, Richard



À Québec, le 18 août 2023 à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Richard Gamache, époux de madame Lise Vallée et fils de feu dame Alexina Nadeau et de feu monsieur Alfred Gamache. Outre son épouse Lise Vallée, il laisse dans le deuil sa fille Annick, sa sœur et ses frères : Liliane (feu Laurent Bélanger), feu Raynald, Marc (Francine Schoos) et feu Jacques; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vallée : Cécile (feu Robert Frigon), Monique (Jean-Charles Mailloux), Gilles, Adeline (Léopold Bergeron), Germain et Ghislain (Réjeanne Bergeron) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances àde 13h à 15h.Il vous sera possible de la visionner en direct ou en reprise via : https://funeraweb.tv/fr/diffusions/78651 . Ses cendres seront déposées au columbarium de la coopérative à une date ultérieure. Un remerciement spécial à tout le personnel de l'Hôpital l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués à monsieur Gamache. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, Site : www.fqc.qc.ca, Tél. : 1-877-336-4443