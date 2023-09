LACASSE, Madeleine



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 26 août 2023, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Madeleine Lacasse, fille de feu monsieur Maurice Lacasse et de feu madame Émilie Demers. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 12h30 au centre commémoratifL'inhumation suivra au cimetière de Sainte-Ignace-de-Loyola. Madame Lacasse laisse dans le deuil son frère Marcel (Andrée Cloutier), son neveu Robert (Caroline Belley) ; ses nièces Diane (Clément Bilodeau) et Josée (Michel Morency) ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s. Outre ses parents, elle est allée rejoindre sa sœur Jeannine et son frère René. Un remerciement spécial au personnel de la Résidence Le Laurentien pour leur dévouement et les bons soins prodigués.