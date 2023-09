Allison Russell: combattre la haine avec les mots et le groove

Elle a été révélée et célébrée aux États-Unis grâce à un premier album, Outside Child, qui détaillait son passé d’enfant abusée et elle a été citée quatre fois aux Grammy Awards, mais ce qui importe plus que tout, pour la Montréalaise Allison Russell, c’est de se servir de son art et de sa notoriété pour dénoncer les injustices.

En jasant avec elle de son nouvel album, The Returner, lors de sa visite éclair à Québec pour un concert au Festival d’été, en juillet, la chaleureuse artiste et militante de 43 ans n’a jamais été si volubile que lorsqu’elle exprimait son désir de combattre ceux qui ont voté des lois contre les drag-queens et l’avortement dans le Tennessee, où elle réside.

«Il faut que j’utilise mes mots, mon cercle d’influence, ma musique et ma communauté, tout ce que je peux pour améliorer la situation. Non, je ne peux pas sauver le monde, mais je pense que les artistes ont une responsabilité. L’art nous aide à ressentir les choses. On a besoin de ça. Je trouve qu’il y a un déficit d’empathie global», dit celle qui se définit comme queer.

Elle est déjà passée de la parole aux actes, ce printemps, quand elle a contribué à organiser un concert à Nashville, Love Rising, en soutien à la communauté LGBTQ et qui réunissait de grands noms tels que Hayley Williams, Sheryl Crow et Hozier.

«C’était incroyable. Ils sont venus parce qu’ils croient comme moi qu’il faut s’unir contre la haine.»

La résistance

Son acharnement tient au fait qu'elle croit que le monde peut changer. Elle-même l'a fait, artistiquement, sur The Returner.

Contrairement à la facture folk/americana de son premier album, Allison Russell emprunte cette fois des sentiers funk, soul et même un tantinet disco (Stay Right Here et All Without Within s’inscrivent dans cette tendance) pour chanter «la joie des survivants».

«J’ai voulu des chansons avec plus de groove. Le groove de la résistance, celui de la célébration et qui nous donne du cœur pour bâtir encore, pour la liberté, l’égalité.»

La création des chansons et l’enregistrement ont été réalisés à la vitesse de l’éclair, en trois mois, l’hiver dernier, une exigence de sa maison de disques en raison des délais dans les usines de fabrication de disques vinyle. Russell s’est entourée de 16 femmes et trois hommes, une coalition arc-en-ciel qui travaillait sur un pied d’égalité, sans chef aux commandes.

Dans la troupe, on retrouve notamment Wendy Melvoin et Lisa Coleman, ex-collaboratrices de Prince au sein du groupe The Revolution. «Pour nous, ce sont des héroïnes. Nous avons grandi en les écoutant. Quand elles ont dit oui, on était wow!» s’enflamme la chanteuse.

Portes ouvertes

Tout cela témoigne de la place importante qu’a prise Allison Russell dans l’industrie musicale américaine. Elle-même n’en revient pas et accueille le tout humblement.

«Des portes s’ouvrent et je suis consciente qu’elles pourraient ne pas toujours l'être. J’en profite. J’ai eu tellement de chance. Je ne pouvais même pas rêver, il y a deux ans, de chanter avec Joni Mitchell, Annie Lennox et Sarah McLachlan», confie-t-elle.

Ne pas oublier ses racines

En plus d’apprécier sincèrement ce qui lui arrive, Allison Russell n’oublie pas ses racines québécoises. Sur son album, on retrouve encore des parties vocales en français, notamment dans la ballade gospel Requiem, point final en forme de supplication de l’album.

Elle se permet aussi un clin d’œil subtil à l’idole de sa fille, Stromae, quand elle entonne «Alors on chante» dans Shadowlands.

Elle espère même enregistrer un album bilingue qui conclura la trilogie amorcée par Outside Child et The Returner. «Je veux rendre hommage aux grands de la chanson française comme Gainsbourg, Brel et Piaf, qui m’ont tous influencée.»

Dans ses plans, une fois que le Tennessee sera débarrassé des politiciens «fascistes» après les prochaines élections, souhaite-t-elle ardemment, Allison Russell envisage de revenir vivre un an ou deux au Québec avec sa fille, «afin de lui faire découvrir son héritage canadien».

«Ce sont mes racines. J’ai été avec une famille d’accueil francophone durant cinq ans pendant mon enfance. Je rêve en français que j’essaye de ne pas perdre complètement. Je m’ennuie de chez moi.»