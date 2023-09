GIGUÈRE, André



À l'âge de 77 ans et 8 mois, le 13 août 2023, à l'hôpital Laval, est décédé monsieur André Giguère époux de feu madame Denyse Vallée et conjoint de madame Francine Baker, fils de feu madame Malvina Drouin et de feu monsieur Ernest Giguère. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 15 h, oùL'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière Saint-Charles. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil, de la famille Giguère : sa soeur Charlotte (feu Fernand Deschênes), ses neveux et nièces dont il était très proche, Denis, Suzanne et Marc Racine, Michel Gagné, Christian et Catherine Deschênes ainsi que son filleul Élioth, François et Brigitte Giguère, sa filleule; de la famille Baker : les fils de sa conjointe, Stéphane et Frédérick Bérubé et leurs familles; de la famille Vallée : ses beaux-frères et belles-soeurs, Jean-Pierre (Danielle Labbé), Christianne (Alain Blanchet), Lucie (Jocelyn St-Onge) et sa filleule Marie-Lee, Louis-René (Monique Simard) ainsi que plusieurs autres neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces, cousins et cousines, ami.e.s, parmi lesquels ses amis de longue date Serge Ratté, Yves Bérubé, Yvon Gignac et Yvon Morency. Monsieur Giguère était membre des Chevaliers de Colomb du Conseil 4494 de Limoilou. Outre Denyse, ses parents et ses beaux-parents, Renée Dion et Henri Vallée, il est allé rejoindre ses soeurs, ses beaux-frères, son frère et sa belle-soeur, Yolande (Maurice Racine), Yvette (André Gagné), Roger (Aline Parent) et son filleul Claude Gagné. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec. Site web : www.poumonquebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.