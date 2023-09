ROBERGE, Jean-Marie



À son domicile, le 28 août 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Jean-Marie Roberge, époux de feu Denise Huot, fils de feu Marguerite Blais et de feu Antonio Roberge. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Il laisse dans le deuil ses enfants : Denis (Denise Nadeau), François (Isabelle Gagné) et Julie (Steve Lambert) ; ses petits-enfants : Fabien, Léa, Laura, Vincent, Léandra, Imka, Naomi, Tanahel, Yan et Marynoel; ses arrière-petits-enfants : Loucas, Mila et Aube ; ses frères et soeurs : Louise (feu Rosaire Beaudoin), Yvon (Jacqueline Viens), Gilles, Diane (François Vincent), André (Lise Roberge), feu Darquise, feu Jacques (feu Lina Roberge), feu Michel (feu Marianne Mause), feu Pauline et feu Francine ; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Huot : Thérèse (feu Raymond Patry), Hélène, Suzanne (feu Charles Legendre), Ghyslaine (feu Raymond Côté, Fernand Crépeau), André (Louise Blackburn), feu Marcel (feu Mariette Gagnon), feu Maurice (feu Fernande Lemelin), feu Raymond (feu Lina St-Hilaire), feu René (Thérèse St-Hilaire), feu Jacques (Dorys Novak) et feu Michel; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents. Il laisse également dans le deuil ses ami(e)s du curling québécois où il a oeuvré pendant plus de 60 ans. Un remerciement spécial à sa soeur Diane, son conjoint François ainsi que Marie-Claude qui sont venus l'accompagner dans les dernières semaines de sa vie. Votre présence fut des plus rassurantes pour nous trois. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Terry Fox (https://terryfox.org/fr/), une cause qui lui tenait particulièrement à coeur. La famille vous accueillera au :le vendredi 8 septembre de 18h à 21h et le samedi 9 septembre à compter de 9h.Si vous désirez assister virtuellement aux funérailles, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site web au www.groupegarneau.com le samedi 9 septembre à 11h, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".