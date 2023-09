MARTEL, Lise Lemieux



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus le 12 juillet 2023 est décédée à l'âge de 82 ans madame Lise Lemieux Martel, épouse de feu M. Jean-Baptiste Martel. Elle était la fille de feu monsieur Valmore Lemieux et de feu dame Cécile Chabot. Elle demeurait à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Les membres de la famille recevront les condoléances au :de 14h à 16h.Elle laisse pour continuer à l'aimer son fils Sébastien (Geneviève Pilon); sa petite-fille adorée Laurie; ses frères et ses sœurs : Yolande (Feu Vincent Michaud), Bernadette (feu Roland Cloutier), Cécile (feu Louis Gagnon), Jean-Paul (Diane Normand) et Daniel; ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Marie-Jeanne (Gaston Durocher), Marie-Paule, et Cécile (Jacques Drolet); sa filleule Valérie Gagnon (Erick Jacques); ses neveux et ses nièces; ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Elle est allée rejoindre son frère feu André ainsi que ses beaux-frères et ses belles-sœurs : feu Marguerite (feu Magella Chatigny), feu Ernest (feu Oda Blais), feu Ernestine, feu Arthur (feu Marguerite Bédard), feu Antoinette s.c.q., qui l'ont précédée. Merci pour vos messages de sympathie, vous pouvez les envoyer via notre courriel. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada. www.coeuretavc.ca