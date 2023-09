TOURIGNY, Yanoé



À Saint-Aubert de L'Islet, le 27 août 2023, à l'âge de 39 ans, est décédé accidentellement monsieur Yanoé Tourigny, demeurant à Sainte-Louise-des-Aulnaies, comté de L'Islet. Il était le fils de madame Hélène Tourigny et de monsieur Pierre Dubé (Ann Baril). Outre ses parents, il laisse dans le deuil son fils Cédrik (et sa mère Annie Joncas ainsi que les filles de celle-ci, Annabelle et Rébecca Fortin); ses soeurs Naïka Tourigny et Stéphanie Ratté (Steeves Farmer), les enfants d'Ann : Johannie, Nicolas et Mathieu Boucher. Il était aussi le frère de feu Thierry. Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces : Jordan, Dylan, Océanne et Charles Caron ainsi qu'Alex et Abigaile (sa filleule) Farmer, ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, autres parents et ses amis(es). En sa mémoire, pour les personnes dont c'est possible, vous êtes invités à faire un don de sang, sinon à faire un don en argent à la Croix-Rouge Canadienne, Place Iberville Trois, 2960, boulevard Laurier, bureau 80, Québec (QC), G1V 4S1 www.croixrouge.ca. Les membres de sa famille vous accueilleront aule samedi 9 septembre 2023, à compter de 10h., suivie de l'inhumation au cimetière paroissial.