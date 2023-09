Conservateurs, laissez les enfants tranquilles

Quel est le problème le plus grave dans nos écoles ces jours-ci?

La pénurie d’enseignants? La décrépitude de nos écoles? La chaleur dans les classes? L’absence d’aide pour les enfants en difficulté? Des jeunes qui viennent le ventre vide en classe? Les retards en français? L’école à trois vitesses?

Ben non. À en croire les conservateurs, c’est l’agenda woke! Vous savez, les drag-queens et ce professeur non-binaire qui aimerait se faire appeler Mx plutôt que Mme ou M.

Le chef conservateur Éric Duhaime a encore profité de cette histoire pour tenter de marquer des points politiques.

Pas le seul combat

En fait, les conservateurs, tant à Québec que dans le reste du pays, s’inspirent des batailles que mène la droite américaine dans ce qu’on appelle cette «guerre culturelle».

Des provinces canadiennes légifèrent pour interdire à des jeunes de changer de prénom à l’école sans le consentement de leurs parents.

Vite comme ça, ça semble aller de soi.

Mais si un jeune trans est mal à l’aise d’en parler à ses parents, mais qu’il se sent à l’aise d’en parler à son enseignant, qui protège-t-on vraiment en forçant les enseignants à le communiquer aux parents?

Surtout si le jeune risque une réaction vive de ses parents.

Rappelez-vous: chez les conservateurs fédéraux, des élus s’opposaient à une loi pour interdire les thérapies de conversion pour changer l’orientation sexuelle d’une personne.

Donc, seriez-vous à l’aise qu’un professeur sorte du placard un jeune trans à ses parents rigoureusement religieux?

Au fédéral

Les conservateurs fédéraux ne veulent pas publiquement se coller trop à Éric Duhaime, mais ils ne sont pas en reste.

Dans leur congrès à Québec qui débute jeudi, des militants veulent interdire les interventions médicales pour les personnes mineures qui souhaitent faire une transition de genre.

Une proposition inspirée des conservateurs américains, mais qui représente un véritable test pour Pierre Poilievre.

Le chef conservateur ne veut pas prêter flanc aux attaques libérales sur des enjeux moraux. Il préfère se concentrer sur l’économie. Mais cette base militante veut que sa voix soit entendue dans le parti.

On se souvient qu’au dernier congrès les militants avaient coupé l’herbe sous le pied de l’ancien chef.

Ils avaient refusé de reconnaître l’existence des changements climatiques et de réduire les émissions de GES des industries polluantes.

Et ils n’ont pas prévu de reconnaître leur existence à ce congrès.

Trudeau n’aide pas le débat

Le premier ministre a manqué de belles occasions de s’élever au-dessus du débat.

Son rôle est de protéger les jeunes. Pas de les utiliser comme armes politiques.

Qu’il explique les enjeux. Qu’il cesse d’accuser ceux qui vivent des malaises d’être intolérants. Qu’il aide les gens à comprendre la réalité de ces jeunes transgenre. Qu’il mette en place une table de travail sur les enjeux liés au changement de sexe chez les jeunes.

Le travail du Québec sur l’aide médicale à mourir devrait servir d’exemple au Canada.