BÉDARD, Marcel



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Marcel Bédard, survenu à l'Hôpital Laval le 23 juillet 2023, époux bien-aimé de Diane Constantin, il était le fils de feu Jeanne d'Arc Godin et de feu Joseph-Aimé Bédard. Autrefois de Chibougamau, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 heures à 16 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie ". Son départ laisse un vide immense, outre son épouse Diane, il laisse dans le deuil ses enfants; Nancy (Gilles Duquette), Lynn (Patrick Bertrand), Patrick (Caroline Boies), ses petits-enfants : Benjamin et Kloé Duquette, William et Kim Bédard; ses frères : Laurier (Rollande), Gérald (France)(Lise), Normand (Denise), Félix (Nicole), Claude, Michel (Danielle); sa sœur Carole; sa belle-sœur Hélène (feu Edwin Campbell) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'I.U.C.P.Q. pour leur humanité et leur attitude bienveillante. Compensez l'envoi de fleurs par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél. : 418-682-6387, www.coeuretavc.ca