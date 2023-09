LAMBERT, Marguerite Pelland



Au CHSLD de St-Flavien, le 3 septembre 2023, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Marguerite Pelland, épouse de feu monsieur Gaston Lambert. Elle demeurait à Ste-Croix de Lotbinière. Elle laisse dans le deuil sa fille Céline Lambert (feu Paul Bernier), son fils Gaétan Lambert (Francine Therrien), sa fille Carole Lambert et Françoise; ses petits-enfants : Jason (Annie), Guillaume (Geneviève), Mathieu (Judith), Isabelle (Louis-Jean) et ses 10 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de feu Pauline Pelland (feu Frédéric Hamel), feu Gertrude Pelland, feu Paul Pelland (feu Georgette Gingras), Martial Pelland et Huguette Côté, feu Jean-Guy Pelland. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces. Un merci particulier au personnel du CHSLD de St-Flavien pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 9h30.L'inhumation suivra au cimetière paroissial.