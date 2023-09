DIONNE, Thérèse



Au CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli, le 29 août 2023, à l'âge de 97 ans et 2 mois, est décédée Madame Thérèse Dionne, épouse de feu Monsieur Honoré Ouellet, demeurant à Saint-Jean-Port-Joli. Native de Saint-Bruno de Kamouraska, elle était la fille de feu dame Laure Plourde et de feu monsieur Henri Dionne. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Richard et Nancy Ouellet; ses petits-enfants : Kathy Fortin et Alexandre Gagnon. Elle était la soeur et la belle-soeur de : feu Isabelle (feu Florent Lavoie), feu Jeanne (feu Fernand Chénard), feu Armand (feu Antoinette Barbeau), Cécile (feu Jean Proulx), feu Simone (feu Guy Rivard), feu Euloge (feu Raymonde Plourde - Marie-Paule Caron), feu Agathe (feu Michel St-Onge), feu Marc (Pierrette Defoy), Gemma, Simon (feu Anita Quirion), François (Louiselle Landry), Françoise (feu Clément Quirion), feu Edmond (Lise Landry), Denise (Clément Massé), Jacqueline (Raymond Landry), Florence (Gilles Hudon), feu Florent, Lise (Léonard Hudon) et Gérard Dionne; de la famille Ouellet : feu Wilfrid (feu Marcelle Pelletier), feu Léopold (feu Thérèse Caron), feu Roméo (feu Rita Pelletier), feu Jeanne D'Arc (feu Gérard St-Pierre) et feu Raymond. Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis(es). De sincères remerciements sont adressés à l'équipe du Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour la grande qualité de leurs soins, leur soutien, leurs attentions et leur sollicitude. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele vendredi 8 septembre, jour des funérailles à compter de 13h., suivi de l'inhumation de ses cendres au cimetière paroissial " sous les étoiles ".