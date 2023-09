CANTIN, Lucille



À l'unité des soins palliatifs du CHU de l'Enfant-Jésus, entourée de l'amour de sa famille, le 17 juillet 2023, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Lucille Cantin René, épouse bien-aimée de monsieur Raymond René, fille de feu madame Léa Roy Cantin et de feu monsieur Lauréat Cantin. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléancesde 13h30 à 15h30 àMadame Cantin laisse dans le deuil son époux, Raymond René, qui en a pris soin avec tendresse et amour; ses enfants : Nathalie, Brigitte et Julie (Hugues Bernard); ses petits-enfants, ses amours : Kathy, Étienne, Louis et Mathias; ses frères et sœurs: Jeanine (feu Henri Turcotte), sa grande complice Élise (Carol Bouillon) et André (Jocelyne Binette); sa belle-sœur Michelle René Rousseau qui a été une grande amie; ses autres beaux-frères et belles-sœurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa mère, son père, ses frères et ses sœurs : Raymond, Marie-Paule, Denise, Jacques et Jean. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs du CHU de l'Enfant-Jésus pour le soutien, la bienveillance et les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil. Lucille adorait les enfants et leur bonheur était sa priorité. https://www.operationenfantsoleil.ca/