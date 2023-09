SIMARD, Daniel



Le 7 août 2023, à l'hôpital l'Enfant-Jésus de Québec, est décédé Monsieur Daniel Simard à l'âge de 70 ans, 1 mois & 1 jour.Il laisse dans le deuil son épouse Line Laflamme, sa fille Lydia Simard, son gendre Jean-Martin Giroux (John), ses trois tant aimés petits-fils Joakynn Gauthier, Noah-Williams Gauthier & Liam-James Gauthier; ses deux filleul/les Jonathan Labrie & Alyson Laflamme ; ses parents feu Thomas Simard & feu Marguerite Simard (St-Pierre) ; ses frères, sœurs, beaux-frères & belles-sœurs : feu Marguerite (Margot) Simard (Marc-André Labrie), Yvon Simard (feu Maureen Burke), feu André Simard (Pierrette LaRoche), feu Marie-Alice, Yolande (Albert Boivin), feu Albert Simard (Claudette Plante), Jeannine Simard (feu Jacques Gauthier, Micheline Simard (feu Gérard Boivin & Francine Simard (feu Paul-Émile Ruel). Il laisse également dans le deuil ses beaux-parents feu Henriette Lambert, feu André Laflamme & feu Hervé Gauthier; ses beaux-frères et belles-sœurs : Luc Laflamme, Serge Laflamme (Manon Harvey), feu Ghislain Demers, Nady Laflamme (Sébastien Rochon) ainsi que plusieurs membres de la famille Laflamme. De nombreux neveux, nièces, cousins, cousines & amis sont aussi laissés dans le deuil. La famille tient à remercier grandement pour le temps accompli, les soins prodigués ainsi que l'écoute humaine, Monsieur Patrick Cyr, travailleur social, Monsieur Mathieu Rivet, infirmier à domicile et Madame Myriam Cadrin, infirmière à domicile, sans oublier Monsieur Marc Rhéaume, aide à domicile pour les soins personnels. Nous remercions aussi les préposé(e)s aux bénéficiaires, les infirmier(ère)s et les médecins des soins palliatifs de l'hôpital. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 9 h à 11 h.Les cendres seront ensuite mises en terre au cimetière Saint-Charles avec une parole. La famille aimerait que des dons soient amassés à la fondation de la sclérose en plaques du Québec en mémoire de Daniel Simard au 1-800-361-2985 ou servicedonaleurs@spcanada.ca ou un don à la fondation de réadaptation en déficience physique de Québec Élan fondationelan.com/faire-un-don/