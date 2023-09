«Je vis la vie au jour le jour pour voir jusqu’où ça va durer»: Denise Filiatrault, 92 ans, poursuit son travail au Rideau Vert qui célèbre cette année ses 75 ans

Denise Filiatrault préfère prendre la vie comme elle vient, sans trop penser aux lendemains. Toujours active, elle concentre ses énergies sur les activités du théâtre montréalais du Rideau Vert où elle est toujours directrice artistique.

«Je n’ai pas de projets outre mes activités au théâtre; je vis la vie au jour le jour pour voir jusqu’où ça va durer», explique Denise Filiatrault qui a soufflé ses 92 chandelles le 16 mai dernier.

Rencontrée dans le cadre des célébrations entourant le 75e anniversaire du théâtre, Mme Filiatrault affirme bien se porter. «Je ne vais pas mal pour une femme de mon âge et je me sens en forme comme quelqu’un de 82 ans peut-être», dit-elle en rigolant. «Je n’ai rien fait de spécial pour ma fête, car à cet âge, on essaie d’oublier un peu les anniversaires.»

Contrairement à d’autres, elle ne rêve pas du jour où elle célébrera son centième anniversaire. Loin de là. Elle redoute le vieillissement et ses inconvénients: tomber malade, devenir dépendante de ses proches. «Je virerais folle!», lance la grande dame de théâtre avec le franc-parler qu’on lui connaît.

Avec les années, elle a appris à apprivoiser ses nouvelles limites. «Je n’ai plus le choix. J’ai toujours fait ce que j’avais envie de faire et j’y croyais. Maintenant, avec l’âge, je fais ce que je suis capable de faire», ajoute-t-elle.

Les départs de plus en plus fréquents d’amis connus – comme celui de sa complice et voisine de condo en Floride, Denise Bombardier, en juillet dernier – la renvoient-elle à sa propre mort?

«Je n’ai pas besoin de cela! À 92 ans, l’âge suffit à penser à la mort. Mon tempérament est celui de m’occuper le petit peu que je peux et de bouger. Mais on n’en sort pas, on sait tous qu’après la vie, il y a la mort. On regarde des émissions de télévision parfois et on se dit: lui est mort, elle est morte, et ainsi de suite. C’est effrayant», confie-t-elle.

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

Son rôle au Rideau Vert

Directrice artistique du Théâtre du Rideau Vert depuis 2004, son rôle consiste toujours à sélectionner les pièces de la programmation, dénicher de nouveaux metteurs en scène (joie supplémentaire lorsque ce sont des femmes!) et de jeunes acteurs, et à assister à certaines répétitions et générales.

«Lire des pièces et les jouer en montant sur une scène, ce sont deux choses. J’aime mieux en voir qu’en jouer désormais. Le jeu et le théâtre sont derrière moi et cela ne me manque pas du tout, car comme j’ai donné!», lance-t-elle en évoquant sa riche carrière sur les planches et à la télévision.

Dans son rôle de directrice artistique, comme dans sa vie, Denise Filiatrault estime avoir suivi la ligne de conduite qu’elle s’était donnée: «On peut se tromper, mais l’important est d’y aller avec honnêteté.»

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

Le Théâtre du Rideau Vert célèbre ses 75 ans cette année. Le livre Le Théâtre du Rideau Vert: un premier rôle dans l’histoire, lancé pour souligner l’occasion, sera en librairie dès le 13 septembre prochain.