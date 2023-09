Des clients résidentiels d'Hydro produisent leur propre électricité

Près de 800 clients résidentiels d’Hydro-Québec sont producteurs de leur propre électricité plutôt que simples consommateurs. Ils étaient seulement 40 en 2016. Face aux besoins grandissants en électricité propre, la tendance gagnerait à être encouragée, croit un expert.

Si le nombre d’habitations qui produisent leur propre électricité solaire au Québec a certes été multiplié par 20 depuis 2016, le potentiel d’accroissement reste immense. La majorité des résidences au Québec n’ont pas encore de panneaux solaires, soit plus de quatre millions.

Pour Emmanuel Cosgrove, directeur général d’Écohabitation, ce potentiel devrait être exploité pour assurer la transition énergétique.

«Ce serait beaucoup moins impactant d’installer des panneaux solaires en ville, en comparaison à des éoliennes, et plus rentable que des mégaprojets», affirme le dirigeant.

Rappelons qu’il faudrait accroître la capacité de production d’Hydro-Québec de 14% ou de 25 TWh d’ici 2032, et de 100 TWh d’ici 2050 pour atteindre la carboneutralité, d’après les derniers estimés.

Pour cela, la compagnie d’État mise sur des efforts accrus en efficacité énergétique et sur de nouvelles sources de production, notamment l’énergie éolienne et l’évaluation d’une possible nouvelle centrale hydroélectrique, d’après son dernier plan stratégique.

La filière solaire, quant à elle, n’apparaît pas pour le moment parmi les voies privilégiées pour l’avenir énergétique.

Le porte-parole d’Hydro-Québec, Cendrix Bouchard, reconnaît que la filière solaire est «de plus en plus intéressante», mais elle soulève des enjeux liés au stockage de cette énergie pour en bénéficier lors des périodes de pointe.

L’entreprise «évalue la possibilité d’apporter des modifications à différentes facettes du programme [d’autoproduction] afin de le rendre accessible à plus de clients», sans toutefois donner plus de détails.

La dernière mise à jour du programme remonterait à une vingtaine d’années.

SOLAIRE ENCORE PEU RENTABLE

Malgré un intérêt grandissant pour les panneaux solaires, la rentabilité du photovoltaïque reste un défi pour son développement au Québec.

Il faudrait entre 15 et 20 ans à l’heure actuelle pour amortir son investissement.

Pourquoi? L’électricité québécoise est la moins chère en Amérique du Nord. Et Hydro-Québec ne rachète pas le surplus d’électricité produit par les panneaux solaires résidentiels. Elle offre simplement des «crédits» utilisables lors des grands froids, par exemple.

Les Québécois qui installent du photovoltaïque le font donc davantage par conviction écologique, pour la résilience ou encore par anticipation, soulignent les experts consultés par Le Journal.

Mais M. Cosgrove a une idée pour aider le solaire résidentiel à se développer.

«Si Hydro-Québec nous payait ce qu’ils paieraient en kilowattheure en éolien, alors on pourrait combler de grands besoins en énergie, comme ça a été fait en Ontario, explique-t-il. Ce serait très populaire auprès des gens, je pense, et on pourrait laisser les champs de fermier tranquilles!»

En attendant, Écohabitation recommande d’installer des tuyaux entre son sous-sol et son toit lors d’une rénovation ou d’une construction, pour rendre sa résidence «prête au solaire».

La production reste peu rentable actuellement, mais elle va le devenir, anticipe M. Cosgrove.

Quant aux panneaux solaires, il rappelle qu’ils sont «la cerise sur le sundae» et recommande de travailler l’efficacité énergétique de son habitation.

«Ce n’est pas avec la consommation d’une maison construite au code et le mode de vie actuel chauffé à l’électricité qu’on peut être rentable avec le solaire photovoltaïque», ajoute Stéphane Bernier, coordonnateur des formations en écoconstruction chez Solution ERA.

Pour réduire au maximum sa facture énergétique et son empreinte écologique, voici les conseils du formateur: connaître sa consommation pour pouvoir la réduire, bénéficier d’une habitation mieux isolée, choisir des électroménagers et un système de chauffage performants.