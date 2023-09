GAUTHIER, Solange



C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Solange Gauthier décédée le 26 août 2023, à la Maison de soins palliatifs du Littoral, à l'âge de 76 ans. Elle était l'épouse de monsieur André Lamontagne, la fille de feu dame Albertine Villeneuve et de feu monsieur Laurent Gauthier. Elle était native de Québec, et demeurait à Lévis. Selon ses volontés, la famille se réunira en toute intimité. Outre son époux, madame Gauthier laisse dans le deuil ses enfants : Lorraine (Martin) et Hélène (Tony); ses petits-enfants : Marie-Ève, Amélie, Charles, Mathieu, Rémi et Rose; sa sœur : Gilberte; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lamontagne, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis (es). La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du Littoral pour leurs bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral : Les façons de donner - Maison de soins palliatifs du Littoral (mspdulittoral.com) ou par la poste à l'adresse suivante : 5445, rue Saint-Louis, Lévis (Qc), G6V 4G9.