BUREAU, Louise Mathieu



À l'hôpital St-François d'Assise, le 18 août 2023, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Louise Mathieu, fille de Joseph-Arthur Mathieu de Alvina Vézina. Elle était l'épouse de feu M. Enoch Bureau. Autrefois de l'Ange-Gardien, elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraire :de 13h à 14h50.et de là au columbarium F. X. Bouchard inc. Elle laisse dans le deuil son fils Alain (Line Plante), ses petits-enfants : Mélanie (Pierre Malenfant Pelletier), Stéphanie (Julien Després), sa soeur et sa belle-soeur : Louisette, Thérèse Collin (feu Majoric Bureau), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères et ses belle-soeurs : Henri (Marie-Paule Mathieu), Raymond (Jacqueline Laberge), Colette (Wellie Lefrançois), Jacques, Paul-Eugène, Yvan, Charlotte Bureau (Willie Larivière), Arsène, Horace. Un remerciement spécial au personnel du 6e étage et à ceux des soins palliatifs de l'hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour la Fondation du CHU de Québec - Hôpital St-François d'Assise, 1825 boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4, téléphone 418 525-4385. Don en ligne: https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/