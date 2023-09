LEBLOND, Léopold



Au CHSLD de St-Anselme, le 11 août 2023, à l'âge de 85 ans et 5 mois, est décédé monsieur Léopold Leblond, époux de madame Thérèse Labbé. Il était le fils de feu Pierre Leblond et de feu Marie-Laure Bilodeau. Il demeurait à St-Lazare-de-Bellechasse.La famille recevra les condoléances aule vendredi 8 septembre 2023 de 19h à 21h. Samedi, jour des funérailles, le salon sera ouvert à compter de 9h.et de la, au cimetière paroissial. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: feu Daniel, Isabelle (Michel Corriveau), Mario (Nathalie Lauzier), Joceline (Philippe Fontaine) et Sylvain (Claire Larrivière); ses 11 petits-enfants et ses 8 arrière-petits-enfants. Il était le frère de : feu Laurette (feu Jean-Baptiste Leblond), feu Émilien (feu Lucienne Labbé), feu Rolande (feu Alphonse Leblond), feu Bernadette (feu Lucien Leblond), feu Marguerite (feu Henri-Paul Hamel), feu Gérard (feu Pauline Doiron), Marie-Paule (feu Ovide Bissonnette), Albert (Denise Godbout), Jeannine (feu Jean-Marie Robitaille), feu Jean-Noël (feu Lise Godbout), Cécile (feu Albert Laflamme, Julien Denis Brisson) et Victorien (feu Diane Larochelle). De la famille Labbé, il était le beau-frère de: feu Joseph (feu Doris Boutin), feu Léonard (feu Simone Thibeault), feu Lucienne (feu Émilien Leblond), feu Évelyne (feu Denis Mercille), feu Marie-Anne (feu Bertrand Turcotte), Charles-Eugène (feu Lucille Vermette), Alice (feu Ernest Richard) et feu Normand (Florence Ruel). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 2e étage du CHSLD de St-Anselme pour leur dévouement et les bons prodigués. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en-Bellechasse (Communauté St-Lazare), 134, rue Principale, Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0. La direction des funérailles a été confiée à la: