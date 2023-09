ST-LAURENT, Monique



Au Centre d'hébergement de Loretteville, le 19 août 2023, à l'âge de 86 ans et 6 mois, est décédée madame Monique St-Laurent, épouse de feu monsieur Paul Renaud, fille de feu madame Eléonore Desbiens et de feu monsieur Édouard St-Laurent. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :dès 9 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont, ultérieurement. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Josée, Michel (Annick Gauthier), Caroline (Martial Tremblay); ses petits-enfants: Andréanne (Jason Deschênes), Marie-Pier, Vincent (Maude-Sophie Lemieux), Geneviève (Mavryck Bussières), Charlie et Alexi, son arrière-petit-fils, Matt; son frère Michel (feu Liliane Sénéchal) et sa soeur Nicole (Denis St-Hilaire); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille St-Laurent: Maura Parsons, Johanne Beaumont et Carmen Marcoux; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Renaud: Andrée Fortier, Margot Lavoie, Cécile Bouthiller, Jean Renaud (Diane Allard), Lise Guay, Madeleine Grenier (Dr Réjean Grenier), Guy Renaud (Michèle Davis); son amie Lise Bilodeau, ainsi que ses nombreux neveux et nièces des deux familles. Outre son époux, elle est allée rejoindre, du côté des St-Laurent: Benjamine (feu Fernand Lucchesi), Colette (feu Jean-Paul Gingras), Claude (feu Huguette Landry), Huguette (feu Yves Kirouac), Charles-Édouard (feu Aline Bussières), Guy, Yvon, Réjean (feu Claudette Monroe), Pierre et Jacques; du côté des Renaud: Louis, Évangéline (Loulou) (feu Roger Tremblay), Richard (feu Marion Derouin), Gabriel, Gill Fortier, Charles Lavoie. La famille tient à remercier les employés du CHSLD de Loretteville, pour les bons soins prodigués.