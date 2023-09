En concert au Québec: 7 choses à savoir sur Peter Gabriel

Monstre sacré du rock progressif et de la pop anglaise, Peter Gabriel a connu un parcours musical atypique. Entre expérimentations et engagement social, celui qui s’arrêtera chez nous pour deux concerts, à Québec vendredi et à Montréal le 13 septembre, a toujours tenu à garder sa pleine liberté artistique, autant sur scène qu’en studio.

Pour mieux saisir l’ampleur du phénomène Peter Gabriel, voici 7 choses à savoir sur lui.

Il a fondé le groupe Genesis

Photo Claudel Huot, tirée du livre Kosmos, une aventure québécoise au temps du rock progressif

Après avoir fondé la formation en 1967, il en sera le chanteur principal jusqu’à son départ en 1975. On retrouvera sa touche sur des albums marquants tels que Nursery Cryme, Foxtrot et Selling England by the Pound.

Il a lancé son premier album solo en 1977

Sur ce premier opus, on retrouve Solsbury Hill, le single qui le fera découvrir en tant que soliste. Après quatre albums éponymes, Peter Gabriel connaît un authentique succès populaire avec l’album So en 1986. Fait cocasse, Sledgehammer, un des succès de l’album avec Big Time et In Your Eyes, a détrôné la pièce Invisible Touch de ses anciens comparses de Genesis au sommet du Billboard américain.

Il est multi-instrumentiste

Photo Christophe DELATTRE / AFP

À ses débuts avec Genesis, en plus de chanter, il était flûtiste. Tout au long de son parcours, Peter Gabriel a aussi joué du clavier, du piano, de la batterie, de la basse, de la guitare, de l’harmonica et du hautbois.

Il a été récompensé à de multiples reprises

Sledgehammer lui a valu pas moins de sept récompenses au MTV Awards. Le clip a bénéficié de la plus grande rotation sur les ondes de la chaîne musicale. De plus, Digging in the Dirt a été nommé meilleur vidéoclip aux mêmes Grammys en 1993.

Sans oublier les Brit Awards de 1987, qui lui ont remis le prix du meilleur artiste masculin ainsi que le trophée du meilleur clip pour Sledgehammer.

Il s’est toujours engagé socialement

Dès le début des années 80, Peter Gabriel a dénoncé l’Apartheid en Afrique du Sud, soutenu par la Dame de fer. Il écrira la pièce «Biko» à la mémoire du militant anti-apartheid Steve Biko décédé en 1977. Plus tard, il participe au festival Human Rights Now! organisé par Amnesty International en 1988 aux côtés de Springsteen et Sting. La tournée s’arrêtera d’ailleurs au Stade olympique.

Il a fortement contribué à faire connaître la musique du monde dans les pays occidentaux

Par ses collaborations avec des musiciens comme Youssou N’Dour, L. Shankar, ou Nusrat Fateh Ali Khan, il a établi un lien solide avec plusieurs représentants de la musique du monde, ce qui a permis à plusieurs artistes venus d’Asie ou d’Afrique de connaître le succès en Europe et en Amérique du Nord. En 1982, Gabriel a lui-même fondé le festival WOMAD (World of Music, Arts and Dance), dont la programmation se consacre au worldbeat.

Il a composé des trames sonores marquantes

Après le succès remporté pour la trame sonore du film Birdy en 1984, les réalisateurs ont fait appel à lui pour la musique des films tels que La Dernière Tentation du Christ, Le Chemin de la liberté, Sea Monsters: A Prehistoric Adventure et Words with Gods.

Il a été intronisé deux fois au Rock ‘n’ Roll Hall of Fame

Une première fois en 2010 en tant qu’ancien membre de Genesis et à titre personnel quatre ans plus tard.