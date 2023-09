Escale au Lac: des mini-chalets paisibles à découvrir près de Québec

Escale au Lac apparaît tel un mirage après une route sinueuse en terre. Entre les arbres parsemés des premières couleurs, et une odeur de feu de bois des plus réconfortantes, le site d’hébergement écotouristique invite à la déconnexion dès les premiers instants.

Photo fournie par Escale au Lac

On est à Rivière-à-Pierre, à 30 kilomètres au nord de Saint-Raymond dans Portneuf, près de Québec. Jade Dussault et son conjoint Anthony Roy cherchaient un terrain sur lequel aménager un chalet. Ils ont déniché celui-ci d’une superficie de 6 millions de pieds carrés. Après avoir parcouru le monde en tant qu'artiste de cirque et directeur technique pour FLIP Fabrique et testé des centaines de styles d’hébergement, ils savaient exactement ce qu’ils désiraient créer comme espace.

Photo fournie par Escale au Lac / Cédrik Pinault

« On a trouvé ce lieu, on s’est assis au bord du lac, et on s’est dit on ne peut pas juste faire un chalet pour nous », explique Jade qui voulait partager ce décor enchanteur avec des visiteurs.

Photo fournie par Escale au Lac / Michel Dussault

3 mini-chalets en nature

Escale sur le Lac est composé de trois mini-chalets (2 refuges et 1 loft). Ce qui est particulier, c’est leur autonomie énergétique puisqu’ils sont alimentés en électricité grâce aux panneaux solaires. Chaque invité est encouragé à vivre au gré des heures d’ensoleillement et surtout, à développer une conscience de sa consommation quotidienne d’énergie et d’eau. « On trippe vraiment sur l’énergie durable, l’écologie et, surtout, après avoir tant voyagé, on constate l’importance de faire notre part...et rapidement! Donc pour nous, il devait y avoir ce souci pour l’environnement dans notre projet. »

Photo fournie par Escale au Lac

Le terrain longe la vélo piste Jacques-Cartier qui l’hiver devient un sentier de motoneige. « La région étant en plein essor touristique et le manque d’hébergement flagrant, les portes se sont ouvertes, une belle entraide est née et plusieurs autres phases sont à venir. »

Escale en pleine nature

Au bord d’un lac, les deux refuges et le loft sont de véritables havres de paix, avec toutes les commodités nécessaires pour un court séjour. Pas de réseau cellulaire (ne vous en faites pas, il y a un excellent réseau wi-fi Starlink), que la nature à admirer.

Photo Agence QMI / Maude Carrier

Photo Agence QMI, Maude Carrier

Il y a également une jolie station thermale avec un sauna sec et un jacuzzi, tous deux chauffés au bois provenant d’arbres tombés sur le domaine. Les ronds de feu et les tables à pique-nique invitent à la discussion avec les autres voyageurs venus d’un peu partout.

Photo fournie par Escale au Lac

Photo Agence QMI, Maude Carrier

Ouvert à l’année, vous pouvez en été vous baigner dans le lac, emprunter l’un des kayaks, pédalos, canot et planches à pagaie, en plus de profiter des nombreuses activités plein air de la région.

Photo Agence QMI, Maude Carrier

Service de repas sur demande

Pas envie de prévoir votre nourriture pour votre séjour? Le service traiteur Aux Trois Chaudrons met de l’avant les produits de la région dans de délicieux plats faits maison que vous pourrez réchauffer sur le poêle au gaz ou sur le BBQ. Yogourt, croissants, fruits, légumes, brochettes savoureuses; il y en a pour tous les goûts.

Photo fournie par Escale au Lac / Cédrik Pinault